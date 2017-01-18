Осуждёный оппозиционер Дадин просил вернуть его в карельскую колонию

Называются несколько причин, по которым он стремится покинуть алтайское исправительное учреждение

Барнаул, , 13:45 — REGNUM Осуждённый российский оппозиционер Ильдар Дадин, который был переведён в колонию Алтайского края из карельского исправительного учреждения после заявлений об истязаниях и последовавшего за ними громкого расследования, попросил перевести его обратно, передаёт радиостанция «Эхо Москвы».

За содействием по переводу его обратно в Сегежский район (Карелия) осуждённый обратился в Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Алтайского края. О соответствующей просьбе Дадина сообщил председатель ОНК Алексей Белоус.

Основанием для перевода Дадина на прежнее место отбывания наказания является беспокойство оппозиционера о судьбе других заключённых, к которым «применяются пытки». Дадин считает, что его нахождение в колонии не позволило бы руководству учреждения вести такую политику в отношении заключённых, поскольку привлекло бы внимание общественности.

Отмечается также, что Дадин намерен привлечь сотрудников ФСИН, организовавших его перевод на Алтай и лишивших его возможности видеться с родными и близкими, к ответственности. По словам Белоуса, Дадин готов отстаивать своё мнение и пишет соответствующие тексты, которые могли бы описать его положение.

Напомним, Дадин получил широкую известность в связи с его обвинениями в адрес руководства исправительной колонии 7 в Сегеже. По словам оппозиционера, он подвергался в этом учреждении истязаниям. УФСИН по республике Карелия провела проверку по факту жалобы гражданского активиста — физических повреждений у Дадина обнаружено не было.

5 декабря стало известно, что Дадин этапирован из Колонии. В этот же день информацию подтвердила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

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