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Против запрета рая для педофилов: «Брак с несовершеннолетними — от Бога»!

Общество
В этом уверен оппозиционный сенатор из Тринидада и Тобаго
Василий Пукирев. Неравный брак (фрагмент). 1862 Василий Пукирев. Неравный брак (фрагмент). 1862

Порт-оф-Спейн, 15 Января 2017, 18:10 — REGNUM  В период с 1996 по 2016 год в Тринидад и Тобаго зарегистрировано 3 478 «детских браков». При этом, 98 процентов таких «молодоженов» — девочки, некоторым из них исполнилось на момент брака 11−12 лет. В то время, как возраст мужей от 36 до 56 лет, сообщает Trinidad Guardian.

Как заявил генеральный прокурор страны Фарис Аль-Рави во время выступления в Сенате, сейчас Тринидад и Тобаго является одной из восьми стран, где разрешен брак с 12 лет. Он прокомментировал законопроект по повышению брачного возраст до 18 лет, в соответствии с рекомендациями Организации Объединенных Наций.

Данный законопроект направлен на внесение поправок в Закон о индуистских браках 1945 года, Закон о мусульманском браке и разводе от 1961 года, которые разрешают вступление регистрацию браков с участием несовершеннолетних. Новый законопроект предполагает уголовную ответственность за вступление в брак с не достигшими 18 лет в виде заключения в тюрьму на срок до семи лет и штрафа на сумму пятьдесят тысяч долларов, комментирует Caribbean News Now.

Заявленный законопроект вызвал возмущение оппозиционного сенатора Гусейна Уаффи Мохаммеда, который призвал не поддерживать эту инициативу, так как Коран позволяет браки с несовершеннолетними. «Такова команда от Бога», заявил сенатор.

Отметим, что мусульмане составляют шесть процентов населения в этой стране. А индуисты — 22 процента.

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