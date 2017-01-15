Неизвестные забросали яйцами здание торгпредства РФ в Вильнюсе

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего

Вильнюс, , 17:44 — REGNUM В Вильнюсе неизвестные бросили несколько яиц на территорию торгового представительства Российской Федерации (РФ) в Литве. Об этом, как передает RT, сообщает пресс-служба департамента местной полиции.

«Инцидент произошёл 14 января в 09:25 (10:25 мск) в Вильнюсе, — говорится в сообщении. — Неизвестные забросали яйцами здание торгового представительства России в Литве при посольстве на улице Квечу».

В настоящий момент правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

14 января портал Lietuvos žinios сообщил, что в бюджет Литвы на 2017 год заложена статья расходов, предусматривающая строительство заградительного забора на границе с российской Калининградской областью.

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