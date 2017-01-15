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Патрушев рассказал о росте попыток взлома информационных систем РФ

Общество
«В последнее время мы фиксируем значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам»
Взлом
Christoph Scholz
Взлом

Москва, 15 Января 2017, 16:28 — REGNUM  Специальные службы Российской Федерации зафиксировали «значительное увеличение» атак на информационные системы страны «со стороны внешних сил». Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«В последнее время мы фиксируем значительное увеличение попыток нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил», — говорит он.

Патрушев подчеркнул, что это и случаи хакерства, и несанкционированный сбор персональных данных. Причем, по словам секретаря Совета безопасности РФ, в рамках этих действий широко используются мировые операторы и провайдеры, а применяемые методы постоянно эволюционируют.

Патрушев напомнил, что администрация Барака Обамы «голословно обвиняет Россию в хакерских атаках» и умалчивает, что основные серверы находятся в США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 13 января 2017 г. глава Белого дома Барак Обама продлил еще на 12 месяцев санкции против РФ, связанные с ситуацией вокруг Крыма и Украины.

В конце декабря прошлого года Обама также подписал указ о введении ограничительных мер против российских физических и юридических лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к кибератакам на избирательную систему США. Новые меры коснулись в частности ФСБ, ГРУ и ещё ряда организаций.

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