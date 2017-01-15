Следствие проводит проверку по факту смерти солиста Мариинки Эдуарда Цанги

Оперному певцу было 37 лет

Санкт-Петербург, , 14:31 — REGNUM Следственное управление СК России по Санкт-Петербургу проводит доследственную проверку по факту смерти солиста оперной труппы Мариинского театра Эдуарда Цанги. Об этом сегодня, 15 января, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, 13 января Цанги стало нехорошо в общежитии театра, расположенного на улице Декабристов, и ему была вызвана карета скорой помощи. Однако, при проведении реанимационных мероприятия солист скончался.

Сообщается, что по результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. О смерти 37-летнего Цанги сообщил певец Владимир Кузьмин.

Эдуард Цанги родился в Сыктывкаре (Республика Коми). Он получил музыкальное образование в Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки (класс А. Седова).

В 2000 году Цанги был принят в Академию молодых певцов Мариинского театра. В 2008 году он вошел в состав оперной труппы Мариинского театра.