Солист Мариинского театра Эдуард Цанга скончался в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 22:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончался 37-летний солист оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга. Об этом сообщил друг исполнителя Владимир Кузьмин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Умер мой друг, солист Мариинского театра Эдуард Цанга…, — пишет Кузьмин. — Очень трудно говорить, дышать, думать (…) Ему (Цанга) было всего 37 лет… Вечная память тебе, Эдик! Ты был самый заводной, самый весёлый, самый-самый-самый в Мариинском театре».

Причины смерти солиста оперной труппы Мариинского театра пока неизвестны.

Читайте развитие сюжета: По факту смерти солиста Мариинского театра СКР ведет проверку