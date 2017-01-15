Солист Мариинского театра Эдуард Цанга скончался в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 14 Января 2017, 22:18 — REGNUM В Санкт-Петербурге скончался 37-летний солист оперной труппы Мариинского театра Эдуард Цанга. Об этом сообщил друг исполнителя Владимир Кузьмин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Умер мой друг, солист Мариинского театра Эдуард Цанга…, — пишет Кузьмин. — Очень трудно говорить, дышать, думать (…) Ему (Цанга) было всего 37 лет… Вечная память тебе, Эдик! Ты был самый заводной, самый весёлый, самый-самый-самый в Мариинском театре».
Причины смерти солиста оперной труппы Мариинского театра пока неизвестны.
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