Сирийская оппозиция намерена воевать против ИГ

В населенные пункты Джейруд, Эль-Отне, Насирия и Рухейба организована доставка питьевой воды, продуктов питания и предметов первой необходимости

Дамаск, , 18:59 — REGNUM Представители Дамаска заключили соглашение c отрядами вооруженной оппозиции о прекращении боевых действий в городах Джейруд и Эль-Отне. Об этом говорится в информационном бюллетене российского Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии.

«При посредничестве российского Центра по примирению враждующих сторон сирийскими властями достигнута договоренность об участии в боевых действиях против террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отрядов оппозиции, находящихся в данных населенных пунктах, а также в ранее присоединившихся к процессу примирения городах Насирия и Рухейба», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в населенные пункты Джейруд, Эль-Отне, Насирия и Рухейба организована доставка питьевой воды, продуктов питания и предметов первой необходимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введён в Сирии с 30 декабря 2016 года. Официальный Дамаск подписал соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции.