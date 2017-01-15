В Омске найден мертвым обвиненный в получении взятки судья

Омск, , 18:41 — REGNUM В Омске на территории парка найдено тело федерального судьи Сергея Москаленко, который подозревался в получении крупной взятки. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Об этом, как передает Life.ru, сообщили в СУ СК России по Омской области.

«Тело Сергея Москаленко было найдено в парке имени 30 лет ВЛКСМ, — говорится в сообщении. — Причины самоубийства пока не установлены».

Отмечается, что в декабре 2016 г. Москаленко было предъявлено обвинение в получении взятки в 8 млн рублей от руководителя одной из крупных строительных фирм Виктора Берга. Следствие было затруднено тем, что сам возможный взяткодатель позже был убит неизвестным.

По версии следствия, финансовые средства предназначалась для смягчения приговора в отношении руководителя компании «Омстрой-2001», обвинявшегося в хищении более 100 миллионов рублей, полученных от дольщиков.

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