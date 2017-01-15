Минобороны РФ: Международные организации не помогают населению Алеппо

22 декабря 2016 г. командование армии Сирии сообщило, что город Алеппо был полностью освобожден от незаконных вооруженных формирований

Москва, , 17:54 — REGNUM Международные гуманитарные организации не спешат оказывать помощь населению Алеппо после освобождения сирийского города от членов незаконных вооруженных формирований. Об этом, как передает RT, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель военного ведомства напомнил, что после освобождения Алеппо прошел уже месяц, однако со стороны международных гуманитарных организаций реальная помощь гражданскому населению так и не оказывается.

«Удивительно, что после периода сверхпристального внимания к Алеппо со стороны международных организаций, занимающихся гуманитарным разминированием, спустя месяц не поступает инициатив об оказании помощи жителям города — заявил Конашенков. — Знают ли в службе ООН по вопросам разминирования и Женевском международном центре гуманитарного разминирования, что в Алеппо с середины декабря можно работать без риска для жизни, а все подъездные пути в город абсолютно свободны и безопасны? Безусловно, знают».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2016 г. командование армии Сирии сообщило, что город Алеппо был полностью освобожден от незаконных вооруженных формирований и контролируется подразделениями сирийской армии.

В заявлении ведомства подчеркивалось, что освобождение сирийского города стало переломным моментом в войне с террористами.

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