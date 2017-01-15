Патриархия Грузии называет тревожным факт разрушения церкви в Абхазии
Тбилиси, 14 Января 2017, 17:24 — REGNUM Патриархия Грузии откликнулась на сообщения СМИ о разрушении в Гульрипшском районе Абхазии церкви и уничтожении польского кладбища. Представители грузинского духовенства считают этот факт тревожным и призывают правительство Грузии принять соответствующие меры, чтобы защитить находящиеся на территории Абхазии памятники и предотвратить повторение подобных фактов в будущем.
«Последние данные подтверждают, что входящая в комплекс крепости Цебелда церковка 8−9 века действительно была разрушена, и такая же судьба постигла основанное там после второй мировой войны польское кладбище», — говорится в заявлении.
Патриархия призывает всех объединить усилия, а правительство Грузии просит обратиться за помощью к международным организациям, в частности к ЮНЕСКО, чтобы она направила своих представителей для осуществления мониторинга находящихся в Абхазии и Южной Осетии памятников.
«Думаем, что местное население и соответствующие службы указанных регионов не будут против этого», — надеются в патриархии Грузии.
- 13 Января 2017 Вместо Исаакиевского собора РПЦ предложили передать «Зенит-Арену»
-
- 13 Января 2017 Перед Исаакиевским собором прошла акция протеста против передачи его РПЦ
-
- 14 Января 2017 На башне Нахимовского училища в Петербурге спустя 40 лет пошли часы
-
- 15 Января 2017 NB!Смольный «подарил» Исаакий оппозиции – Главное за неделю в Петербурге