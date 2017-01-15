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Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись

Общество
«Голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд развелись после 8 месяцев судебных тяжб»
Эмбер Хёрд и Джонни Депп. 2015
GabboT
Эмбер Хёрд и Джонни Депп. 2015

Лос-Анджелес, США, 14 Января 2017, 16:54 — REGNUM  После нескольких месяцев судебных тяжб голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд официально развелись. Как пишет ВВС, решение о расторжении брака принял в пятницу, 13 января, суд в Лос-Анджелесе.

«Голливудские актеры Джонни Депп и Эмбер Херд развелись после 8 месяцев судебных тяжб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после развода Херд получит $7 млн наличными, а также оставит себе двух собак и лошадь, а также автомобили Range Rover и Ford Mustang.

«Депп заплатит Херд $7 млн, — уточняется в сообщении. — Из них $200 тыс. уже перечислены, еще по $1 млн будет переведено в феврале, мае и августе. Оставшуюся сумму двумя неравными долями актер должен уплатить до 1 ноября 2018 г».

В 2011 г. актер Джонни Депп и актриса Эмбер Херд вместе снимались в картине Брюса Робинсона «Ромовый дневник», а спустя 2 года объявили о помолвке. Свадьба голливудской пары состоялась в феврале 2015 г, а уже в мае 2016 г. Херд стала инициатором развода.

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