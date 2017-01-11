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Госдума ужесточит наказание для педофилов

Общество
Звучали предложения об отмене УДО и применении химической кастрации

Москва, 11 Января 2017, 18:25 — REGNUM  Законопроект об отмене возможности для условно-досрочного наказания для педофилов вызвал дискуссию в Госдуме, формируется рабочая группа для разработки инициативы об ужесточении ответственности для педофилов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, Госдума поддержала предложение первого замглавы фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, сняла законопроект с рассмотрения с тем, чтобы продолжить работу над инициативой об ужесточении наказания за педофилизм.

«Единая Россия» предлагает сформировать рабочую группу и подготовить законопроект, который исключит возможность ухода педофила от ответственности и при этом не будет противоречить правам граждан», — сказал Исаев.

Предложение поддержал глава комитета по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»). «У нас есть еще другие законопроекты по этому поводу», — отметил депутат.

Госдума в первом чтении обсудила законопроект об отмене УДО для педофилов. Депутаты проголосовали за снятие законопроекта с обсуждения — для того, чтобы не принимать решение о его отклонении.

Автор член Совфеда Антон Беляков («Справедливая Россия») предлагал внести изменения, предусматривающие запрет на условно-досрочное освобождение и замену неотбытой части наказания более мягким видом наказания лицам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Он обратил внимание на то, что почти в 100 процентах случаях преступник, осужденный за изнасилование несовершеннолетнего и страдающий подобным расстройством сексуального влечения, уже в течение первого года после освобождения, в том числе условно-досрочного, снова нападает на ребенка. Поэтому чем дольше он будет изолирован от общества, тем меньше риск совершения повторных преступлений.

Законопроект нарушает достоинство личности педофилов

Вместе с тем профильный комитет по законодательству указал на то, что инициатива противоречит Конституции — осужденный вправе обратиться за смягчением наказания, такое определение дал и Конституционный суд. «Данное право, гарантирующее осужденному возможность смягчения его участи вплоть до полного снятия всех ограничений в правах и свободах, которые установлены для него обвинительным приговором, принадлежит каждому осужденному независимо от того, за совершение какого преступления он был осужден, какое наказание ему назначено и каковы условия его исполнения», — отмечает комитет. «Комитет полагает, что принятие рассматриваемого законопроекта повлечет нарушение конституционных принципов уважения достоинства личности, гуманизма, справедливости, законности», — говорится в документе.

В ходе дискуссии член комитета Госдумы по законодательству Зариф Байгускаров («Единая Россия») считает возможным применение УДО при соблюдении определенных условий, например, при согласии преступника на химическую кастрацию. «У него должен быть выбор: остаться в колонии или применить химическую кастрацию и быть на свободе», — допускает парламентарий.

Каждое такое преступление — трагедия

КПРФ настаивает на принятии закона. Депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ) считает, что позиция КС «достаточно гибкая». «То что касается педофилов и УДО — весьма важный вопрос — не только статистики, у каждого из нас есть дети, есть внуки и нет гарантии, что 12 тыс. этих ублюдков совершат преступление против вас. Вполне реально принять законопроект в первом чтении и доработать ко второму», — озвучил позицию фракции парламентарий. «Каждое такое преступление — это не статистика, эта трагедии, это то, что сотрясает города и области», — отметил он.

Запрет УДО без химкастрации

ЛДПР также поддерживает законопроект. При этом депутат Госдумы Александр Шерин (ЛДПР) указал на коррупционную составляющую предложения о праве на УДО педофилов, согласившихся на химическую кастрацию. «Уверен, что если будет принят закон об УДО, они эту справку тоже смогут купить», — сказал парламентарий. «Призываю поддержать предложение (об отмене УДО для педофилов), чтобы люди понимали, что они идут на преступление один раз, если они совершат преступление, они сядут и не выйдут», — отметил депутат.

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