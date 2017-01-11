Николай Дроздов об уничтожении птиц в Воронеже: огульный подход недопустим

Воронеж, , 18:15 — REGNUM Устанавливать, есть инфекция или нет, и все ли птицы заражены, может только специалист, огульный подход здесь недопустим. Так прокомментировал известный телеведущий, доктор биологических наук Николай Дроздов ситуацию, сложившуюся в зоопарке Воронежа.

С 3 по 7 января, как сообщало ИА REGNUM, в Воронежском зоопарке погибли 35 особей птиц. Специалисты заподозрили, что причиной гибели животных мог стать птичий грипп — позже эта гипотеза получила лабораторное подтверждение. Ветеринарным управлением региона было принято решение об эвтаназии всех оставшихся в зоопарке особей птиц, в том числе, и краснокнижных — всего 141 экземпляр.

В Воронежском зоопарке из-за птичьего гриппа уничтожат всех птиц

«Решение в данном случае должен принимать только ветеринарный специалист по птичьему гриппу, — сказал изданию «Собеседник» Николай Дроздов. — Такой огульный подход недопустим. Только эксперт может точно установить, есть инфекция или нет, все птицы заражены или только отдельные особи».

Николай Дроздов отметил также, что заболевание не является поводом для уничтожения птиц, тем более в зоопарке.

Представители управления ветеринарии Воронежской области уверены, что уничтожение птиц в данном случае — было единственным верным решением: за четыре дня погибли 35 птиц, что свидетельствовало о быстром распространении вируса. Более того, уверены ветеринары, заболевание могло распространиться и на сельское хозяйство.

С ветеринарами не согласны и простые жители Воронежа, многие из которых неоднократно бывали в зоопарке, и специалисты-биологи, которые утверждают, что необходимости в уничтожении хищных птиц не было — птичьим гриппом они не болеют.

Впрочем, птицы уже уничтожены. Правовую оценку ситуации даст прокуратура — она начала свою проверку.

Сам зоопарк закрыт с 5 января «по техническим причинам».

Читайте ранее в этом сюжете: В Воронежской области из-за птичьего гриппа усилят меры безопасности