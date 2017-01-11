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Грузинских мужчин не пускают в некоторые бары в Тбилиси

Общество
Премьер-министр Грузии поручил главе МВД обратить внимание на дискриминацию
Нико Пиросмани. Кутеж в виноградной беседке (фрагмент) Нико Пиросмани. Кутеж в виноградной беседке (фрагмент)

Тбилиси, 11 Января 2017, 18:09 — REGNUM  Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили поручил главе МВД и сотрудникам министерства поинтересоваться нарушениями, которые, по его информации, происходят в ночных барах и клубах, размещенных в подземном комплексе под площадью Роз в Тбилиси.

Как заявил премьер на заседании правительства 11 января, проблемы в этом направлении фиксировались и раньше, и правительство приняло определенные меры, но их оказалось недостаточно.

Он пояснил, что речь идет о дискриминационном подходе, так как местных мужчин в эти заведения не пускают, но пропускают местных женщин.

«Это очень тяжелый вопрос. Хочу попросить всех воздержаться от горячих эмоций и подойти к этому вопросу с точки зрения закона. Мы приняли антидискриминационный закон, о котором, к сожалению, писали только как о носителе негативных последствий. Но этот закон дает нам возможность защищать наши права в подобных случаях. Мы не можем терять ни одного молодого человека. Поэтому я категорически требую, чтобы вы занялись этой проблемой. Хочу, чтобы эта проблема была решена в кратчайший период без всяких рейдов, насильственных действий, с применением закона», — заявил премьер.

Он призвал своего советника по вопросам прав человека и гендерного равенства Софо Джапаридзе обратить внимание на эту проблему и изучить, насколько соблюдается законодательство Грузии на таких объектах.

Уже после окончания заседания правительства премьер сделал дополнительные разъяснения, отметив, что некоторые СМИ истолковали его слова неправильно, якобы как заботу о том, чтобы и граждан Грузии мужского пола пускали в подобные ночные клубы.

«Что касается ночных клубов, которые в основном сконцентрированы под площадью Роз, где сложилась очень плачевная реальность. Я говорил, что мужчин грузинской национальности туда не пускают, и почему-то мои слова интерпретировали так, что якобы я забочусь о том, чтобы грузинских мужчин пропускали в ночные клубы. Нет, друзья, и очень жаль, что кто-то понял эти слова таким образом. К моему сожалению, то, что происходит в этих клубах, — это проституция, в которую вовлечены и наши несовершеннолетние девушки. Ни один грузинский мужчина не потерпит того, что там происходит, поэтому грузинских мужчин в эти клубы и не пускают», — пояснил Квирикашвили.

По его словам, он имел ввиду, что государство должно действовать в рамках закона, и что стихийно решать эту проблему не следует.

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Проституция
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