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Ярославским школам урезали бюджетное финансирование

Общество
В конце года бюджет не доплатил образовательным учреждениям областного центра
Класс Класс

Ярославль, 11 Января 2017, 18:01 — REGNUM  В декабре школы Ярославля не получили часть средств в рамках нормативного бюджетного финансирования. Речь идет о деньгах, выделяемых бюджетом на год каждой школе, уточнил корреспонденту ИА REGNUM источник в системе образования Ярославской области.

Эти средства — основной источник финансового обеспечения деятельности школ. В течение года образовательные учреждения расходуют свой бюджет с учетом конца календарного года: в декабре школам надо рассчитаться по основным финансовым обязательствам, выплатить зарплаты, а на образовавшуюся в течение года экономию обычно выплачиваются премии учителям.

Но в декабре 2016 года причитающихся им денег ярославские школы полностью не получили. По словам источника агентства, речь идет о финансировании из областного бюджета. При этом с такой проблемой столкнулись только образовательные учреждения Ярославля, со школами области бюджет рассчитался.

Председатель постоянной комиссии муниципалитета Ярославля по социальной политике Вера Никольская подтвердила корреспонденту ИА REGNUM, что такая ситуация, по ее сведениям, имеет место. При этом речь идет о суммах от 500 тыс. до 1,5 млн рублей для каждого образовательного учреждения областного центра, уточнила Никольская.

«Обязательства областного бюджета не выполнены — мне пояснили, что якобы в региональной казне нет денег. Аналогичная ситуация произошла и в конце 2015 года, но уже в январе задолженность перед школами была погашена. Как будут в этом году развиваться события — я не берусь гадать. Но школы попали в очень неприятное положение. Им обещали перечислить деньги до 20 декабря, а 22-го поставили перед фактом, что денег не будет. А ведь кто-то выписывал счета, рассчитывал на доплаты и премии. Эту ситуацию я намерена вынести на обсуждение муниципалитета — депутаты должны знать, что происходит, и подробно разобраться в сложившемся положении», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM Вера Никольская.

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