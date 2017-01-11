В ГД оскорблены использованием слова «вояки» в отношении бойцов Росгвардии

Москва, , 17:38 — REGNUM В Госдуме возмущены тем, что СМИ употребили слово"вояки» в отношении сотрудников Росгвардии, передает корреспондент ИА REGNUM 11 января.

«Речь идет о миллионах людей в погонах, которые посвятили себя служению Родине и постоянно рискуют жизнью, чтобы обеспечить безопасность других граждан, — заявил депутат Госдумы Михаил Старшинов («Единая Россия»). — Использование в отношении них подчеркнуто иронического слова"вояки» считаю хамством и прямым оскорблением».

«Я с большим уважением отношусь к журналистскому сообществу, многие представители которого не понаслышке знакомы с тем, что такое работа в горячих точках. Тем более грустно читать подобные материалы», — отметил парламентарий, комментируя публикацию в СМИ о том, что Росгвардия планирует хоронить своих погибших и умерших бойцов под гимн «Коль славен». Депутат призвал СМИ к максимальной корректности при освещении деятельности правоохранительных органов в целом и Росгвардии, в частности.