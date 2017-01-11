Владимир Путин поручил помочь пострадавшим от взрыва газа в Саратове

Москва, , 17:36 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поручил главе правительства России Дмитрию Медведеву обсудить с губернатором Саратовской области вопросы оказании помощи пострадавшим в результате взрыва газа в жилом доме в Саратове.

В ходе совещания с членами правительства Путин также поручилглаве МЧС Владимиру Пучкову держать ситуацию на контроле и докладывать опринимаемых мерах.

От взрыва газа в Саратове пострадали 10 человек, из которых троеполучили на месте амбулаторную помощь, семь человек размещены в стационарах, втом числе один крайне тяжелый, отметил министр.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, следователи приступили кпроверке обстоятельств взрыва бытового газа в жилом доме на Московском шоссе вСаратове. На месте работают опытные следователи-криминалисты под руководством главы отдела криминалистики и заместителя регионального следственного управления СК.

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