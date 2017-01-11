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700 упаковок спиртосодержащих лосьонов арестовали в Тамбовской области

Общество
По всем фактам возбуждены административные дела
Смертоносный баярышник
Иван Шилов © ИА REGNUM
Смертоносный баярышник

Тамбов, 11 Января 2017, 17:28 — REGNUM  Сотрудники управления Роспотребнадзора по Тамбовской области арестовали 707 упаковок смертельно опасных спиртосодержащих жидкостей. Как сообщили ИА REGNUM в управлении, среди них «Лосьон с экстрактом боярышника», «Лосьон хлебный» и «Тоник медовый».

Проверки были проведены на 370 объектах.

«По всем выявленным фактам возбуждены административные дела в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях: на спиртосодержащую продукцию, находящуюся в нелегальном обороте наложен административный арест, материалы административного дела направлены в суд», — говорится в сообщении управления.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Брянской области обнаружили более 350 литров спиртосодержащих лосьонов. Продажу спиртосодержащих жидкостей главный санитарный врач запретил после массовых отравлений в Иркутске — там погибли 77 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 350 литров спиртосодержащих лосьонов нашли в Брянске

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