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Правительство может разрешить регистрацию граждан в апартаментах

Общество
В настоящее время реализуются пилотные проекты по строительству жилья, включая апартаменты для коммерческого найма
Апартаменты
Иллюстрация: Pixabay.com
Апартаменты

Москва, 11 Января 2017, 17:21 — REGNUM  Правительство России прорабатывает вопрос о возможности регистрации граждан в апартаментах — нежилых помещениях, используемых для постоянного проживания граждан. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом говорится в ответе правительства России на парламентский запрос Госдумы о ситуации в строительстве зданий, нежилые помещения в которых предназначены для постоянного проживания граждан.

«В настоящее время прорабатывается вопрос о возможности регистрации граждан в апартаментах», — отмечается в документе за подписью первого заместителя председателя правительства России Игоря Шувалова.

Кроме того, правительство намерено выработать меры по защите прав граждан, приобретающих апартаменты, сблизить нормы и правила строительства апартаментов и квартир, а также обеспечить прозрачность и информационную открытость рынка апартаментов.

Как следует из предоставленных данных, в настоящее время в стадии строительства находятся около 100 млн кв. метров жилых помещений и 2 млн кв. метров апартаментов.

17 мая 2016 г. президент России Владимир Путин по итогам Госсовета поручил правительству совместно с органами исполнительной власти и с привлечением АО «Агентство ипотечного жилищного кредитования» (АО «АИЖК») обеспечить реализацию пилотных проектов по строительству жилья, включая апартаменты для коммерческого найма, в том числе с привлечением частных инвестиций.

19 октября президиум Совета при президенте России утвердил паспорт приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье», который предусматривает в том числе реализацию проектов по созданию апартаментов. За минувший год АО «АИЖК» уже приступило к выполнению этих планов в крупнейших городах России через механизмы паевых инвестиционных фондов (ПИФов). Была также подготовлена программа по созданию арендного жилищного фонда для временного проживания граждан, согласно которой данный фонд будет формироваться как квартирами, так и апартаментами.

О том, что получен ответ на парламентский запрос сообщил в ходе пленарного заседания первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

Глава комитета Госдумы по ЖКХ Галина Хованская («Справедливая Россия») обратила внимание на то, что «грубо нарушаются права граждан, которые вводятся в заблуждение строительными компаниями, занимающимися такого рода деятельностью (строительством апартаментов) — они не объясняют гражданам, что им придется платить налог не как за жилое помещение, со льготами, а как за нежилое помещение, тарифы по ЖКХ — без всяких ограничений, возможность зарегистрироваться сейчас туда есть, но регистрируют временно, граждане лишены в большом объеме социальных и жилищных прав».

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