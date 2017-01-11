Среда, 11 Января 2017 года
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Названа дата закрытия на капремонт станции метро «Лесная» в Петербурге

Общество
Капитальный ремонт станции продлится 11 месяцв
Станция метро «Лесная»
Florstein
Станция метро «Лесная»

Санкт-Петербург, 11 Января 2017, 17:20 — REGNUM  Станция метро «Лесная» на первой («красной») линии Петербургского метрополитена будет закрыта на капремонт 28 января 2017 года. Продолжительность ремонта составит 11 месяцев, а его стоимость — 333 млн рублей. Об этом сегодня, 11 января, сообщило издание правительства города «Петербургский дневник».

Согласно данным на сайте метрополитена, в течение 2017 года на «Лесной» будет проведен капитальный ремонт наклонного хода с заменой гидроизоляции, капремонт эскалаторов, наземного вестибюля станции. Будут установлены автоматические двери и нанесена тактильная разметка для маломобильных групп населения.

Как добавляет источник, в наземном вестибюле станции заменят облицовку стен и пола, установят новую систему освещения, смонтируют досмотровую зону.

При этом об усилении движения наземного транспорта в районе закрывающейся станции «Лесная» пока ничего не сообщается.

Станция метро «Лесная» расположена на 1 (Кировско-Выборгской) линии, между станциями «Выборгская» и «Площадь Мужества». Открыта 22 апреля 1975 года в составе участка «Площадь Ленина» — «Лесная». Станция названа из-за расположения на оси Лесного проспекта.

Ранее на аналогичном по характеру работ капремонте с 8 февраля 2016 года находилась станция «Елизаровская» на третьей («зелёной») линии подземки. Она открылась для пассажиров 29 декабря минувшего года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге буднично открылась станция метро «Елизаровская»

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