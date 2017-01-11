Госдума делает возможным примирение сторон после «шлепков»

Москва, , 16:46 — REGNUM Принимая закон о декриминализации побоев Госдума восстанавливает правовую чистоту. Как передает корреспондент ИА REGNUM 11 января, об этом заявила депутат Госдумы Ольга Баталина («Единая Россия»).

«Тот факт, что мы восстанавливаем правовую чистоту, когда за одно и то же нарушение люди будут нести одинаковую ответственность — это решение взвешенное и выверенное», — отметила депутат.

Баталина обратила внимание на то, что после принятых в июле 2016 года поправок, для близких лиц исчезла возможность досудебного примирения сторон. «То есть для близких лиц ситуация стала более жесткой, а для лиц, не состоящих в родственных отношениях, появилось двухэтапное привлечение к ответственности», — указала Баталина. «При первичном совершении правонарушения — это достаточно жесткое, но административное наказание. И при повторном нарушении, лицо, которое было ранее привлечено к административной ответственности, затем привлекается к уголовной ответственности», — говорит парламентарий.

Госдума в первом чтении приняла законопроект о декриминализации побоев близкими лицами. Инициативой исключаются из числа уголовно наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторное совершенное данное деяние ответственность будет наступать по уголовному законодательству.

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