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В Ярославле поликлинику сделают «бережливой»

Общество
На базе двух медучреджений будет реализован пилотный проект Минздрава
Поликлиника
Иллюстрация: Yarregion.ru
Поликлиника

Ярославль, 11 Января 2017, 16:21 — REGNUM  В Ярославле стартовал пилотный проект Министерства здравоохранения РФ «Бережливая поликлиника», направленный на модернизацию поликлинической службы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области, базой для его реализации стали детская поликлиника №5 и поликлиника №2.

Программа «Бережливая поликлиника» предполагает модернизацию первичной медико-амбулаторной сети. Он включает в себя комплекс мероприятий, направленных на повышение качества, доступности и комфортности медицинской помощи первичного звена.

«В числе приоритетных задач, поставленных главой региона Дмитрием Мироновым, улучшение качества и доступности поликлинической помощи. Сначала в каждом учреждении были выявлены все проблемные моменты, затем мы вместе с коллегами работали над поиском путей их решения. И если в настоящее время в ярославских поликлиниках на сдачу крови уходит примерно 40 — 50 минут, то после внедрения новой программы пациент будет тратить на это не больше 10 — 15 минут», — рассказал директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

Так, например, в детской поликлинике №5, где обслуживается около 19 тысяч человек, планируется увеличить число дней приема в кабинете вакцинопрофилактики с двух до пяти в неделю. Потоки здоровых пациентов и больных будут разделены — для каждой категории будут организованы отдельные входные группы, появятся две регистратуры. При этом работники регистратуры не будут отвлекаться на телефонные звонки — их будет принимать специальный колл-центр. Формируется и специальный отсек для колясок.

«Все эти меры, на наш взгляд, будут способствовать достижению главной цели: уменьшению очередей, сокращению времени пребывания пациентов в лечебном учреждении и повышению комфортности», — отметила главврач детской поликлиники №5 Ольга Мамонтова.

В правительстве Ярославской области утверждают, что разработчики проекта учитывают мнение и работников поликлиник, а также и самих пациентов, которые могут высказать свои идеи на сайтах медорганизаций.

Модернизация должна завершиться к 1 апреля. После этого распространить наработанный опыт планируется во всех поликлиниках области, отмечают в правительстве региона.

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