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Глава поселения в Ленобласти годами получал зарплату за «мертвую душу»

Общество
Ущерб бюджету муниципалитета оценили в сумму не менее 429 тысяч рублей
Чиновник
Цитата из к/ф «Мёртвые души». Реж. Леонид Трауберг. 1960. СССР
Чиновник

Волхов, Ленинградская область, 11 Января 2017, 16:07 — REGNUM  В отношении действующего главы администрации муниципального образования «Свирицкое сельское поселение» Волховского муниципального района Ленинградской области возбуждено уголовное дело. Чиновник подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом сегодня, 11 января, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ленобласти.

По версии следствия, с января 2012 по август 2016 года глава администрации муниципального образования давал указания подчиненным ему сотрудникам ежемесячно выделять денежные средства в сумме 11 тыс. рублей в счет оплаты труда фактически не работавшего водителя.

После начисления денежные средства передавались подозреваемому для использования по собственному усмотрению, в результате чего бюджету Свирицкого сельского поселения был причинен ущерб в общей сумме не менее 429 тыс. рублей.

Чиновнику грозит наказание до 4 лет лишения свободы. Возможно, следователь будет ходатайствовать об отстранении его от должности главы администрации МО или аналогичное решение захотят принять на уровне муниципалитета, пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Ленобласти.

Согласно данным официального сайта МО «Свирицкое сельское поселение», главой администрации муниципального образования является Лиходеев Владимир Иванович.

Муниципальные чиновники Ленобласти попадают под следствие по подозрению в мошенничестве довольно часто. Так, в декабре прошлого года решением суда был отстранен от занимаемой должности на время следствия глава администрации Борского сельского поселения Бокситогорского района. По версии следствия, чиновник подписал акт о приемке выполненных работ и другие документы по контракту на ремонт наружного водопровода у дома культуры в деревне Мозолево-1, и заведомо знал, что часть работ по исполнению муниципального контракта не выполнена. На основании подписанных документов муниципальным образованием подрядчику были перечислены денежные средства в сумме более 300 тыс. рублей.

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Глава администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение» Подпорожского района, по версии следствия, приказал оплатить наложенные на него штрафы из средств бюджета муниципалитета — и также стал фигурантом уголовного дела.

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В ноябре 2016 года в отношении бывшего председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тихвинского муниципального района возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. По данным следствия, в 2013 году чиновница, используя своё служебное положение, незаконно приватизировала выделенное ей на время исполнения обязанностей служебное жилье в Тихвине, а затем продала эту квартиру за 900 тыс. рублей.

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