Среда, 11 Января 2017 года
18:31:48 МСК

В Ярославской области судьбу заповедных земель решил один голос

Общество
Подведены итоги публичных слушаниях по проекту планировки нового поселка на землях национального парка «Плещеево озеро»
Плещеево озеро
Иллюстрация: Илья Бесхлебный
Плещеево озеро

Переславль-Залесский, Ярославская область, 11 Января 2017, 15:44 — REGNUM  Противники застройки заповедных земель в Переславском районе Ярославской области отстояли свою позицию с перевесом в один голос. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки земельных участков в районе планируемой застройки.

Заключение опубликовано в газете «Переславский край». По итогам подсчета голосов комиссия констатировала, что противники застройки отстояли свои позиции с перевесом в один голос. При этом комиссия исключила из числа участников слушаний тех, чьи интересы застройка не затрагивает, и из 107 голосов учитывались лишь 72. Из них 30 — за утверждение проекта планировки, 31 — против. Еще 11 воздержались.

В результате главе Переславского района рекомендовано отклонить проект планировки территории и отправить его на доработку.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство жилого поселка из таунхаусов планируется вести на охраняемых землях национального парка «Плещеево озеро». Под поселок предназначено порядка 40 га заповедных лугов. Градозащитники, жители Переславля и Переславского района, а также общественность Ярославской области выступают против застройки. Публичные слушания по утверждению проекта планировки территории и межевания участков состоялись 26 декабря в администрации Переславского района. По словам местных жителей, обстановка на мероприятии была довольно напряженной.

Читайте ранее в этом сюжете: Слушания по застройке берега Плещеева озера прошли в скандальной обстановке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
Главное сегодня
NB!
11.01.17
Госдума ужесточит наказание для педофилов
МоскваРоссия Убийства и жестокое обращение с детьми Общество
NB!
11.01.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 11 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
11.01.17
Правительство может разрешить регистрацию граждан в апартаментах
МоскваРоссия Строительство жилья Общество
NB!
11.01.17
Испанские СМИ: «Путин подсадил Трампа на kompromat»
МадридИспания Выборы в США Политика
NB!
11.01.17
Госдума декриминализирует «шлепки»: авторитет и смена традиций
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
11.01.17
«Стабильность транзита газа из РФ через Украину будет зависеть от морозов»
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
11.01.17
Григорий АнисонянТигран Саркисян: Снятие барьеров упрощает бизнес
ЕреванАрмения Евразийский экономический союз Экономика
NB!
11.01.17
Жулдыз Алматбаева«Борьба с терроризмом» за счет населения: о новой регистрации в Казахстане
АстанаКазахстан Миграция, гражданство, паспортизация Общество
NB!
11.01.17
В многоэтажке в Сочи сорвался лифт с детьми
СочиКраснодарский крайРоссия Происшествия в лифтах Происшествия
NB!
11.01.17
Около трети жителей России пострадали от действий кибермошенников — опрос
МоскваРоссия Кибербезопасность и киберпреступность Общество
NB!
11.01.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: Обама и ЦРУ переводят стрелки друг на друга
МоскваРоссия Пропаганда США Политика
NB!
11.01.17
Станислав СтремидловскийГлава Мальтийского ордена вступил в борьбу с папой Франциском?
ВаллеттаМальта Главное о Ватикане Политика
NB!
11.01.17
Геннадий Зюганов призвал признать ЛНР и ДНР
МоскваРоссия Государственное строительство в республиках Донбасса Политика
NB!
11.01.17
Вооружение ВКС РФ пополнится четырьмя ЗРС С-400 «Триумф»
МоскваРоссия Военно-промышленный комплекс Техника
NB!
11.01.17
«Колись, воровка»: инвалид из Кургана жалуется на полицейские побои 
КурганРоссия Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов Происшествия
NB!
11.01.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 11 января
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
11.01.17
«Слишком длинный и какое Отечество?» — в ГД предложили подправить гимн РФ
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
11.01.17
В Госдуме предлагают наказывать «золотую молодежь» ссылкой
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
11.01.17
Противно смотреть — Жириновский о новогодних шоу
МоскваРоссия Новый год Культура
NB!
11.01.17
Кандидат в госсекретари США Тиллерсон продаст свой пакет акций Яндекса
ВашингтонСША Выборы в США Политика
NB!
11.01.17
Яков Рудь«Революция достоинства»: украинцев превращают в людей «второго сорта»
КиевУкраина Ассоциация Украины и ЕС и ее последствия Политика
NB!
11.01.17
Обама назвал свои главные успехи на посту главы США
ВашингтонСША Выборы в США Политика
ещё главное