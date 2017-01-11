«В Латвии безответственность и безразличие в области защиты прав детей»

Рига, , 15:39 — REGNUM



Трагические события, произошедшие в январе 2017 года в Латвии, однозначно свидетельствуют о кризисе в области защиты прав детей, заявил омбудсмен Юрис Янсонс, сообщает LETA.

«Это ужасающая безответственность и ужасающее безразличие», — подчеркнул омбудсмен. Он также добавил, что проблемы нужно решать: «Необходимо говорить о компетентности, уровне ответственности, знаниях нормативного регулирования и их применении в жизни».

Напомним, 3 января 2017 года в Добеле (город в центральной части Латвии), в квартире площадью 17,3 квадратных метра, были найдены мертвыми родители четырех детей, как предполагается, они погибли от передозировки наркотиков. Как стало известно, четверо малолетних детей провели несколько дней в квартире вместе с мертвыми родителями, 9 — месячный ребенок умер от голода, а дети 3, 4 и 5 лет были сильно истощены. Также, 10 января, в результате пожара, в Резекне (Восток Латвии) погибла 12-летняя девочка. Как стало известно, девочка была дома одна, потому что ее отец уже несколько дней находился в больнице, а мать лишена родительских прав. По словам соседей, это был не первый раз, когда девочка оставалась дома одна. Так, в 2016 году она прожила одна около полутора месяцев.

Комментируя ситуацию, Добельское самоуправление и социальная служба заявили, что у них нет оснований считать, что была упущена важная информация, которая могла стать причиной гибели трех человек.

В свою очередь, омбудсмен Юрис Янсонс отметил: «Тот факт, что самоуправление, не проанализировав ситуацию, заявило, что социальная служба все сделала правильно, демонстрирует отношение».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, омбудсмен Латвии Юрис Янсонс отмечал, что в Латвии очень низкий уровень социальной защиты. Правозащитник считает, что страна тонет в бедности. «Год от года, слушая людей и рассматривая их заявления, я прихожу к горькому выводу, что самая большая проблема Латвии — это бедность», — сказал омбудсмен.

При этом Янсонс подчеркнул, что в первую очередь тревожит факт социальной отчужденности, которой подвержены самые незащищенные слои населения, а именно пенсионеры и дети.

Стоит добавить, что как свидетельствуют данные «Eurostat», в Латвии 31,3% детей и подростков в возрасте до 17 лет подвержены риску бедности и социальной отверженности, это является восьмым самым высоким показателем в ЕС.

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