В Уфе проверят клинику, где женщина добиралась на рентген ползком

Кабинет находится на втором этаже, а лифт не работает

Уфа, , 15:35 — REGNUM

Информацию в СМИ о поликлинике Уфы, в которой пациентка вынуждена была после операции добираться до рентген-кабинета ползком на второй этаж, проверят в прокуратуре Калининского района, сообщает Башинформ.рф.

Информация в СМИ об инциденте в поликлинике №1 при Городской клинической больнице №13 появилась накануне, 10 января. О ненадлежащем обращении персонала рассказала дочь пациентки Ирина Т.

Уточняется, что пожилой женщине пришлось подниматься на второй этаж, чтобы попасть в рентген-кабинет. В учреждении не работал лифт и не было в наличии пандусов и колясок.

По словам дочери, женщине нельзя наступать на левую ногу после операции. Правая нога пенсионерки поднимается плохо.

«Был необходим рентген-контроль. За талоном на рентген ходила я, выписку в поликлинику также носила я. Передвигается мама на ходунках, на костылях не может», — сообщила женщина.