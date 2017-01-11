В РФ площадь особо охраняемых природных территорий увеличилась почти вдвое

Начиная с 1992 года, в стране было создано более 70 государственных природных заповедников и парков

Москва, , 15:33 — REGNUM В России за 25 лет площадь федеральных особо охраняемых природных территорий увеличилась почти вдвое — на 95%. Об этом сегодня, 11 января, заявил глава Минприроды России Сергей Донской, выступая на открытии первого модельного визит-центра «Байкал заповедный» в Бурятии, сообщили в министерстве.

Начиная с 1992 года, в стране было создано 30 государственных природных заповедников, 32 национальных парка, 12 федеральных заказников, территории еще 30 заповедников и 2 национальных парков были расширены.

По словам Донского, согласно оценкам социологов, за последние 3 года о программах по охране природы, осуществляемых в регионах, слышали чуть более половины опрошенных респондентов — 55%, и лишь 6% респондентов слышали о работе заповедников.

«Нам важно привлечь внимание населения к проблемам охраны дикой природы, ландшафтного биоразнообразия, активизировать познавательный туризм, сформировать общественный запрос на участие людей в решении экологических проблем. Именно этим целям служат визит-центры заповедников, именно поэтому с такого мероприятия мы и начинаем Год особо охраняемых природных территорий, рассчитывая, что таких центров будет с каждым годом больше», — подчеркнул министр.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2017 год объявлен в России Годом экологии. Правительство РФ утвердило план проведения в 2017 году Года экологии. На проведение Года экологии-2017 направят 200 млрд рублей.

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