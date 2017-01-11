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Население Литвы продолжает сокращаться, темпы эмиграции резко возросли

Общество
В 2016 году из Литвы эмигрировало на 14% больше жителей, чем в 2015
Эмиграция
Цитата из к/ф «Иммигрант». Реж. Чарльз Чаплин. 1917. США
Эмиграция

Вильнюс, 11 Января 2017, 15:28 — REGNUM  В Литве 1 января 2017 года постоянно проживало 2 млн 849 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM сегодня, 11 января, в Департаменте статистики Литвы, ссылаясь на предварительные данные.

За прошлый год число постоянных жителей сократилось на 39,2 тыс. (1,4%). Как и в предыдущем году, основная причина сокращения постоянного населения страны — эмиграция. Отрицательная международная нетто-миграция (эмигрировало на 29,6 тыс. человек больше, чем иммигрировало) составила 75,5% от общего сокращения числа постоянных жителей. Из-за отрицательной естественной смены населения (умерло на 9,6 тыс. людей больше, чем родилось) число постоянных жителей сократилось на 24,5%.

В 2016 году выезд из Литвы декларировала 51 тыс. эмигрантов, это на 6,4 тыс. (14,5%) больше, чем год назад.

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