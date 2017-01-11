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ЗОЖ по-Угличски: Музей русской водки заменили на музей велосипедов

Общество
В Ярославской области открылся новый музей – «Арсенал необычных велосипедов «Самокат»
Экспонат музея «Самокат»
Иллюстрация: Visituglich.com
Экспонат музея «Самокат»

Углич, Ярославская область, 11 Января 2017, 15:18 — REGNUM  В Угличе Ярославской области открылся новый музей — «Арсенал необычных велосипедов «Самокат». Как рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор МУ ТИЦ города Углич Юлия Воронова, здесь представлена вся 200-летняя история существования велосипеда.

В экспозиции представлены велосипеды XIX и XX веков: старинные и современные, деревянные и кованые, спортивные и прогулочные, для детей и взрослых. При этом все экспонаты можно не только потрогать руками, но и опробовать на практике — то есть, прокатиться.

Музей был задуман еще 8 лет назад — и все эти годы все его экспонаты размещались в гараже. Теперь же «Арсенал» с удобством расположился в помещении, которое ранее занимал «Музей русской водки».

«Создатель музея Сергей Кондаков — человек очень увлеченный, велосипедист, представляющий Углич в крупнейшем велоклубе России «Караван», участник множества веломарафонов, как российских, так и международных. Он ставит задачу создать не просто музей, а клуб, где можно приятно и интересно провести время: выпить кофе, послушать интересные истории, провести экскурсию по экспозиции, пообщаться с единомышленниками, обсудить маршруты велопробегов и спланировать мероприятия — в общем, создать определенное культурное пространство. Планов впереди немало: организовать прокат, обустроить опорный пункт веломаршрута по Золотому Кольцу, а также пункт оперативной помощи всем велосипедистам», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Юлия Воронова.

Между тем, велосипедистов в Угличе великое множество. Велоспорт здесь вообще уважают — настоящим брендом стал всероссийский велофестиваль «Угличская верста», который в 2017 году будет проводиться уже в 10 раз.

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