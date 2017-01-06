Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

«Сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве установлен и задержан молодой человек, который производил выстрелы»

Москва, , 17:23 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе из автоматического оружия в центре Москвы. Об этом сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Сотрудниками УУР ГУ МВД России по Москве установлен и задержан молодой человек, который производил выстрелы», — отметила она.

Волк добавила, что задержанным оказался 28-летний уроженец Махачкалы, который приехал в Москву с целью трудоустройства и проживал в одном из хостелов.

В настоящее время материалы направлены в следственные органы.

6 января пресс-служба Главного управления МВД по Москве сообщила, что столичная полиция проверяет видеозапись, появившуюся в интернете, на которой некий мужчина ведет стрельбу из автомата в центре Москвы.

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