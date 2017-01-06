В новых храмах Саратова пройдут первые Рождественские богослужения

Саратов, , 16:43 — REGNUM Первые праздничные Рождественские богослужения пройдут в новых церквях, возводимых по программе строительства 20 православных храмов в Саратове, сообщили ИА REGNUM в Саратовской епархии.

Это следующие храмы: во имя святых бессребреников Космы и Дамиана на территории Областной клинической больницы в Смирновском ущелье, в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» на улице Брянской, во имя святых Царственных Страстотерпцев на Ново-Астраханском шоссе, во имя Сорока Севастийских мучеников в поселке Жасминный, во имя святых мучеников Адриана и Наталии на улице Керамической, в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы на улице Авиационной.

Для совершения Рождественских богослужений духовенство Саратовской епархии направляется на приписные приходы Воскресенского, Вольского, Хвалынского, Базарно-Карабулакского, Новобурасского, Петровского, Аткарского, Балтайского, Саратовского и Татищевского районов области. Благодаря этому жители даже самых малочисленных и отдаленных сел смогут принять участие в праздничных богослужениях, отметили в епархии.