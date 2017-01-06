В Ульяновске в Рождественскую ночь будет работать пассажирский транспорт

Ульяновск, , 16:31 — REGNUM Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска проинформировало о продлении режима работы общественного транспорта в ночь с 6 на 7 января. По завершении рождественских богослужений к православным храмам будет организована специальная подача транспорта, сообщили в пресс-службе Симбирской епархии.

В 20:30 будет от остановки «Центробанк» в храм села Арское отправится автобус средней вместимости, который проследует обратно по завершению службы в 01:30.

В 2:00 будет организована специальная подача автобуса большой вместимости и автобуса малой вместимости к Свято-Владимирскому храму. Автобусы проследуют до микрорайонов «Верхняя терраса», «Нижняя терраса» и в микрорайон «Новый город».

В 2:00 будет организована специальная подача двух автобусов малой вместимости к храму святителя Николая. Автобусы проследуют по следующим маршрутам: Авиастроителей — пр-кт Генерала Тюленева — пр-кт Ленинского Комсомола — пр-кт Дружбы народов — пр-кт Созидателей — пр-кт Генерала Тюленева — пр-кт Ленинского Комсомола — пр-кт Туполева — пр-кт Созидателей; Авиастроителей — проспект Сурова.

В 2:15 будет организована специальная подача трамвая к Неопалимовскому храму, который будет следовать до «УМУП «Парк культуры и отдыха ПОБЕДА », при необходимости до мкр. «Огни Севера».

В 2:30 будет организована специальная подача трамвая к Воскресенско-Германовскому кафедральному собору по переулку, следующего по маршруту ул. Ленина — ул. Минаева — ул. 12 Сентября — УКСМ.

В 2:00 от Спасо-Вознесенского кафедрального собора, от остановочного пункта «ул. 12 Сентября» проследует транспорт до «УМУП «Парк культуры и отдыха ПОБЕДА ». Транспорт будет следовать через Воскресенско-Германовский храм.

В 1:55 будет организована специальная подача трамвая к остановке «Детский сад № 258» (бывшая остановка ул. Репина дом.37). Трамвай проследует к УКСМ, совершая остановки у Неопалимовского и Воскресенского храмов.

6 января в 20:30 автобуса средней вместимости проследует от центробанка в храмовый комплекс села Арское. Обратно автобус отправится по завершении праздничного богослужения.

Пожарную безопасность на этот период в храмах и церквях региона обеспечат сотрудники пожарных подразделений и инспектора Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС региона.

По традиции, накануне и в день Рождества проходят торжественные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество людей. Большинство жителей региона в Сочельник отправятся в храмы и церкви. С целью обеспечения мер пожарной безопасности на всех этих объектах организовано дежурство сотрудников пожарных подразделений и инспекторов надзорной деятельности.

Главное управление МЧС России по Ульяновской области призывает жителей региона соблюдать основные правила безопасного поведения и меры пожарной безопасности. В храмах в ходе литургии следует держать свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов. Придя домой, поставьте зажжённые свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов.