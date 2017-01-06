Пятница, 06 Января 2017 года
18:28:58 МСК

В Ульяновске в Рождественскую ночь будет работать пассажирский транспорт

Общество
Накануне Рождества в Ульяновске особое внимание власти уделили очистке подходов к храмам

Ульяновск, 6 Января 2017, 16:31 — REGNUM  Управление дорожного хозяйства и транспорта администрации Ульяновска проинформировало о продлении режима работы общественного транспорта в ночь с 6 на 7 января. По завершении рождественских богослужений к православным храмам будет организована специальная подача транспорта, сообщили в пресс-службе Симбирской епархии.

В 20:30 будет от остановки «Центробанк» в храм села Арское отправится автобус средней вместимости, который проследует обратно по завершению службы в 01:30.

В 2:00 будет организована специальная подача автобуса большой вместимости и автобуса малой вместимости к Свято-Владимирскому храму. Автобусы проследуют до микрорайонов «Верхняя терраса», «Нижняя терраса» и в микрорайон «Новый город».

В 2:00 будет организована специальная подача двух автобусов малой вместимости к храму святителя Николая. Автобусы проследуют по следующим маршрутам: Авиастроителей — пр-кт Генерала Тюленева — пр-кт Ленинского Комсомола — пр-кт Дружбы народов — пр-кт Созидателей — пр-кт Генерала Тюленева — пр-кт Ленинского Комсомола — пр-кт Туполева — пр-кт Созидателей; Авиастроителей — проспект Сурова.

В 2:15 будет организована специальная подача трамвая к Неопалимовскому храму, который будет следовать до «УМУП «Парк культуры и отдыха ПОБЕДА », при необходимости до мкр. «Огни Севера».

В 2:30 будет организована специальная подача трамвая к Воскресенско-Германовскому кафедральному собору по переулку, следующего по маршруту ул. Ленина — ул. Минаева — ул. 12 Сентября — УКСМ.

В 2:00 от Спасо-Вознесенского кафедрального собора, от остановочного пункта «ул. 12 Сентября» проследует транспорт до «УМУП «Парк культуры и отдыха ПОБЕДА ». Транспорт будет следовать через Воскресенско-Германовский храм.

В 1:55 будет организована специальная подача трамвая к остановке «Детский сад № 258» (бывшая остановка ул. Репина дом.37). Трамвай проследует к УКСМ, совершая остановки у Неопалимовского и Воскресенского храмов.

6 января в 20:30 автобуса средней вместимости проследует от центробанка в храмовый комплекс села Арское. Обратно автобус отправится по завершении праздничного богослужения.

Пожарную безопасность на этот период в храмах и церквях региона обеспечат сотрудники пожарных подразделений и инспектора Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС региона.

По традиции, накануне и в день Рождества проходят торжественные религиозные мероприятия, в которых участвует большое количество людей. Большинство жителей региона в Сочельник отправятся в храмы и церкви. С целью обеспечения мер пожарной безопасности на всех этих объектах организовано дежурство сотрудников пожарных подразделений и инспекторов надзорной деятельности.

Главное управление МЧС России по Ульяновской области призывает жителей региона соблюдать основные правила безопасного поведения и меры пожарной безопасности. В храмах в ходе литургии следует держать свечи подальше от легковоспламеняющихся предметов. Придя домой, поставьте зажжённые свечи в несгораемые подставки подальше от легковоспламеняющихся предметов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рождество Христово
Главное сегодня
NB!
06.01.17
Сергей Гуркин Ле Пеновская истерика на Украине: страх перед шагами командора?
КиевУкраина Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
06.01.17
Алексей Пушков рассказал о главной битве Дональда Трампа
МоскваРоссия Выборы в США Политика
NB!
06.01.17
Владислав КраевЛицо победы: молодые герои и великие старики
Санкт-ПетербургРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
06.01.17
Игорь БекшаевЧем на самом деле была Вифлеемская звезда и кем были волхвы
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
NB!
06.01.17
Число визитов из России в Грузию уменьшилось
ТбилисиГрузия Туризм Общество
NB!
06.01.17
Эскадра ВМФ РФ уходит от берегов Сирии домой
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
06.01.17
Яков РудьУкраина – Россия – мир: возможен ли диалог-2017?
КиевУкраина Антироссийская пропаганда на Украине Политика
NB!
06.01.17
Под Минском убита настоятельница православного женского монастыря
МинскБелоруссия Бытовые убийства Происшествия
NB!
06.01.17
Влад МатросовНаркотическая диверсия в Крыму: власти не понимают всей опасности ситуации
СимферопольРоссия Наркомания, наркоторговля и борьба с ними Общество
NB!
06.01.17
В Австрии подсчитали общие потери Евросоюза от санкций против России
ВенаАвстрия Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
06.01.17
Байден: США ответили России и её хакерам на атаки во время выборов
ВашингтонСША Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
06.01.17
CNN: Спецслужбы США нашли посредников между Россией и WikiLeaks
ВашингтонСША Информационная война против России Политика
NB!
06.01.17
Керри: Мы не соревнуемся с РФ, Турцией и Ираном в Сирии
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
06.01.17
«Барселона» сенсационно проигрывает «Атлетик Бильбао» в Кубке Короля
МадридИспания Футбол Спорт
NB!
05.01.17
«Кибервойна – это на самом деле война фейков»
ЛондонВеликобритания Кибербезопасность и киберпреступность Политика
NB!
05.01.17
Татьяна ПолосковаКолумбия: процесс разоружения FARC-EP. Кому нужны эти люди в мирной жизни?
БоготаКолумбия Мирное урегулирование в Колумбии Политика
NB!
05.01.17
Анатолий КошкинЯпония: поверженные агрессоры требуют извинений и компенсаций у победивших
ТокиоЯпония Курильские острова и Япония Политика
NB!
05.01.17
Руслан КостюкПортугалия. Иногда они возвращаются
ЛиссабонПортугалия Социализм в современной Южной Европе Политика
NB!
05.01.17
Владимир ЛиндерманАмериканский спецназ готовит в Латвии будущих «лесных братьев»
РигаЛатвия Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
05.01.17
Андрей ВыползовКоллапс в Калининграде: транспортная изоляция плюс паралич власти
КалининградРоссия Авиапроисшествия Политика
NB!
05.01.17
Президентом Венесуэлы может стать сын соратника Саддама Хусейна
КаракасВенесуэла Импичмент президенту Венесуэлы Политика
NB!
05.01.17
Ашот ПогосянПила: музыка вместо разделения
МоскваРоссия Проект «Люди России» Общество
ещё главное