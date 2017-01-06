МЧС предупреждает о морозах до минус 35 в Москве

Москва, , 15:30 — REGNUM МЧС предупреждает жителей Москвы о понижении температуры воздуха до минус 35 градусов.

«В ночные часы 7−8 января в Москве прогнозируется сильный мороз с понижением температуры до минус 35 градусов», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Москве.

В этой связи в МЧС советуют воздержаться от продолжительного пребывания на улице, водителям предлагается отказаться от дальних поездок, быть предельно осторожными и внимательными на дорогах.

Подобного рода морозы происходят на Рождество не чаще, чем один раз в 13 лет, отмечают синоптики.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в столице, по прогнозам ФОБОС, в канун Рождества ожидаются морозы днем от — 22 до — 24 градусов, ночью до — 26.

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