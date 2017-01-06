В Рождество общественный транспорт Москвы будет работать до поздней ночи

В морозы большинство горожан воспользуется именно общественным транспортом, считают в департаменте транспорта столицы

Москва, , 15:08 — REGNUM В канун Рождества в Москве метро и МЦК будут работать до 2:00 ночи, а наиболее востребованные маршруты наземного транспорта и пригородных поездов — до 3:00, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.

Движение поездов на всех линиях метрополитена будет продлено до 2 часов ночи, то же касается и «Ласточек» Московского центрального кольца.

Наземный транспорт будет ходить до 3 часов утра по 162 наиболее удобным для пассажиров маршрутам, 11 ночных маршрутов будут работать в штатном режиме в течение ночи. Кроме того, в среднем до 3 часов продлено время движения поездов пригородного сообщения.

Особый режим работы общественного транспорта позволит москвичам, а также гостям столицы посетить главные православные храмы Москвы, отмечают в дептрансе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в столице, по прогнозам ФОБОС, в канун Рождества ожидаются морозы днем от — 22 до — 24 градусов, ночью — до — 26.