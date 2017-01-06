«В России стало меньше пунктов помощи мигрантам»

Калуга, , 14:28 — REGNUM Из-за проблем с финансированием в России с начала 2017 года более чем на 20% сократилось количество пунктов сети «Миграция и право». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила сегодня, 6 января, калужская правозащитница Любовь Мосеева-Элье.

По ее словам, из-за отсутствия средств, в частности, не может быть профинансирована работа юристов-миграционщиков в Таганроге, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Борисоглебске, Воронеже, Очере, Тюмени, Орле и в Калуге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Калуге на аутсорсинге российского государства официально начал свою работу правовой консультант для мигрантов. Впервые правозащитники получили грантовые средства именно от Российской Федерации по оказанию правовой помощи иностранцам и лицам без гражданства, проживающим на территории Калужской области.

Оператором государственных грантовых средств для правозащитной сети «Миграция и право» стала НКО «За гражданское достоинство». Деньги на оказание правовой помощи мигрантам получили более 20 юристов со специализацией «Миграционное право» по всей России.

Напомним, сеть «Миграция и Право» правовой помощи вынужденным мигрантам была основана в 1996 году. Это одна из программ правозащитного центра «Мемориал», имеющего опыт в области защиты прав человека в России. Основу сети составляют региональные пункты. Как правило, они создаются на базе неправительственных организаций, занимающихся проблемами миграции и отстаивающие права беженцев и вынужденных переселенцев.

Сеть «Миграция и Право» охватывает более 40 регионов России, в которых проживает в общей сложности более 80% всех вынужденных мигрантов. В первую очередь юристы стараются обеспечить правовой помощью регионы, граничащие с территориями, ставшими постоянным источником миграции. Их непосредственная задача — защита прав и законных интересов вынужденных мигрантов — оказание им бесплатной консультативной помощи, составление для них юридических документов, поддержка в административных органах и судебных инстанциях. Координационный центр сети находится в Москве. Руководитель сети — член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганнушкина.