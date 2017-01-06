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В Татарии Рождественское богослужение пройдет в 242 храмах

Общество
В преддверии Рождества Христова во всех храма в Татарии проведена проверка пожарной безопасности

Казань, 6 Января 2017, 13:07 — REGNUM  Проведение рождественских праздничных мероприятий в Татарии запланировано в 242 объектах РПЦ (217 объектов — храмы, соборы, церкви, монастыри, и 25 объектов — приходы, молебные дома, часовни). На 195 объектах организовано дежурство более 200 сотрудников и работников различных видов пожарной охраны, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС республики.

Обследования проведены на всех задействованных культовых учреждениях. Руководителям объектов вручены предписания для устранения недостатков. О результатах проводимых проверок направлено 33 информации, из них 13 в органы власти, 17 информаций в епархии и настоятелям церквей Татарстанской Митрополии РПЦ и 3 в органы прокуратуры, отмечают в ведомстве.

В ходе проверок со священнослужителями и обслуживающим персоналом культовых объектов проведены противопожарные инструктажи по мерам пожарной безопасности с охватом 1 1728 человек и проведены 211 практических тренировок по отработке действий в случае возникновения пожара с общим охватом 2 220 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 15 декабря 2016 года по 10 января 2017 года в Татарии введен особый противопожарный режим для повышения ответственности юридических, должностных лиц и граждан за нарушения требований пожарной безопасности. Соответствующее постановление № 886 от 2 декабря 2016 года подписал премьер-министр республики Ильдар Халиков.

Особый противопожарный режим устанавливается в целях обеспечения пожарной безопасности новогодних праздничных мероприятий, жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества.

В связи с проведением новогодних и рождественских праздников весь личный состав Главного управления МЧС России по Республике Татарстан с 20 декабря переведен на усиленный вариант несения службы в режиме «Повышенной готовности». Обеспечено дополнительное дежурство сотрудников и работников пожарной охраны, а также пожарной техники.

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Рождество Христово
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