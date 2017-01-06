Рождество Христово: в Чувашии богослужения пройдут в 158 храмах

Чебоксары, , 12:17 — REGNUM 7 января православные верующие отметят один из великих церковных праздников — Рождество Христово. В Чувашии безопасность во время проведения религиозных обрядов будут обеспечивать почти 180 сотрудников и работников Государственной противопожарной службы, сообщили ИА REGNUM 6 января в пресс-службе МЧС республики.

Всенощные проходят при большом скоплении народа, и обеспокоенность экстренных служб в этой связи отнюдь не чрезмерна. В толпе верующих легко может возникнуть давка. Зажженные свечи в руках прихожан — тоже источник опасности, отмечают в ведомстве.

В течение прошлого года инспекторы надзорной деятельности МЧС России проинспектировали все культовые объекты, расположенные на территории республики. В ходе рейдов специалисты ведомства проверили имеются ли в церквях огнетушители и пожарные извещатели, исправна ли электропроводка, достаточно ли выходов для экстренной эвакуации. Спасатели провели инструктажи с настоятелями и работниками храмов, объяснив порядок использования первичных средств пожаротушения и напомнив им алгоритм действий в случае нештатной ситуации.

«Уважаемые граждане! Желаем вам встретить Рождество без происшествий и напоминаем основные правила безопасности. Соблюдайте их при посещении массовых богослужений! Будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды», — пожелали специалисты МЧС.