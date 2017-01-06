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За похищенного гражданина Киргизии таджикистанцы требовали 1,4 млн рублей

Общество
Вымогатели избивали и резали киргизстанца из-за долгов его друга-бизнесмена

Бишкек, 6 Января 2017, 12:14 — REGNUM  Правоохранительные органы Таджикистана провели спецоперацию, в ходе которой арестовали двух таджикистанцев, похитивших и пытавших гражданина Киргизии. Об этом сегодня, 6 января, сообщила газета «Вечерний Бишкек» со ссылкой на информацию киргизского посольства в Душанбе.

Преступники избивали киргизстанца в течение нескольких дней, при этом вымогая у его родственников выкуп в размере $23 тыс. (около 1,4 млн рублей). Помимо денег бандиты требовали похитить его друга — предпринимателя, имевшего с похитителями общий бизнес по продаже автомобилей.

Находившийся в заложниках Акжол Калбаев поведал киргизским журналистам историю своих злоключений, пишет ИА «Zanoza.kg»

«14 декабря 2016 года таджикистанец пригласил меня в Ходжент, а когда я приехал туда, то он со своим сыном взял меня в заложники. Они избивали меня и изрезали мои руки и ноги. Все это продолжалось 10 суток. За мое освобождение они требовали от моей семьи $23 тыс. Они мне рассказали, что мой друг якобы должен им большую сумму денег. Но все это не так, и я отказался звонить ему и звать его в Таджикистан», — пояснил потерпевший.

Напомним, что в мае 2014 года в Киргизии произошел аналогичный случай: двое жителей Джалал-Абадской области этой среднеазиатской страны похитили гражданина Таджикистана и потребовали у его родственников выкуп в размере $100 тыс. (около 6,07 млн рублей по текущему курсу). Сотрудникам киргизских спецслужб удалось освободить заложника и арестовать похитителей.

Отметим, что за минувший год в Киргизии дважды похищали иностранных граждан с целью выкупа. В марте 2016 года были арестованы милиционеры, взявшие в заложники гражданина Туркмении и требовавшие за его освобождение $2 тыс. (121,3 тыс. рублей). В августе 2016 года был задержан гражданин Турции, похитивший своего соотечественника-бизнесмена и намеревавшийся получить за него выкуп в размере от $200 тыс. до $500 тыс. (от 12,1 млн до 30,3 млн рублей).

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