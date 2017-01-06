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Рождественские богослужения пройдут в 197 храмах Воронежской области

Общество
Все храмы проверили спасатели

Воронеж, 6 Января 2017, 10:51 — REGNUM  Рождественские богослужения 6 и 7 января состоятся в 197 храмах на территории Воронежской области. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, накануне спасатели провели проверки во всех храмах региона на предмет обеспечения пожарной безопасности. Под особый контроль взяты деревянные постройки и храмы.

Инспекторы, в частности, проверили наличие и исправность первичных средств пожаротушения, эвакуационных выходов, источников противопожарного водоснабжения, а также проинструктировали священнослужителей что делать, если пожар все-таки возник. Прихожанам спасатели раздали памятки по соблюдению требований правил пожарной безопасности.

Для обеспечения пожарной безопасности в местах проведения богослужений в период с 6 по 7 января будет организовано дежурство сотрудников пожарных подразделений области, инспекторов Государственного пожарного надзора и добровольцев.

Добавим, что с 25 декабря по 9 января на территории всей Воронежской области введен особый противопожарный режим.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Воронежской митрополии, митрополит Воронежский и Лискинский Сергий 6 января, в 17:00 совершит всенощное бдение в Благовещенском кафедральном соборе.

Позже, в 23:30 6 января, митрополит совершит Рождественскую утреню и Божественную литургию, также в Благовещенском кафедральном соборе. Как напомнили в мэрии, в связи с проведением богослужения с 22:00 6 января до 5:00 7 января будет закрыто движение автотранспорта по улице Освобождения труда (от улицы Сакко и Ванцетти).

Рождественская великая вечерня будет совершена в праздник Рождества Христова 7 января в 15:00. А 8 января митрополит совершит Божественную литургию в Успенском храме Воронежской духовной семинарии.

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