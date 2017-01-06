Дети из семей, пострадавших от пожаров в районе Хайфы, побывали в Кремле

Москва, , 10:47 — REGNUM На Кремлевской елке в Москве побывали дети из семей русскоязычных репатриантов Израиля, наиболее пострадавших от пожаров в окрестностях Хайфы, передает корреспондент ИА REGNUM 6 января.

В ответ на обращение главы координационного совета организаций соотечественников в Израиле Леонида Литинецкого российские предприниматели организовали приезд в Москву на Кремлевскую елку детей из районов, наиболее пострадавших от пожаров. Дети также побывают на Балу у Золушки в Лужниках, посетят новогоднее представление в «Москвариуме», побывают в цирке, а также познакомятся со столицей на обзорной экскурсии.

«Москва — одна из самых прекрасных новогодних столиц мира, здесь можно увидеть удивительные, сказочные представления и мы уверены, что эти праздничные дни в Москве станут ярким событием для наших маленьких гостей», — отметил член президиума генсовета «Партии Роста» Антон Степанов.

В ноябре 2016 года сильные пожары начались Израиле у Иерусалима, позднее очаги возгорания были обнаружены у приморских Хайфы и Тель Авива. Тысячи местных жителей были эвакуированы. В тушении пожаров участвовала спасательная авиация России, Турции, Греции, Италии, Хорватии, Кипра. Полиция Израиля задержала 40 человек по подозрению в поджогах.

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