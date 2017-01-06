Влад Матросов, , 10:16 — REGNUM

Неизвестные, а порой, и известные люди расписывают города Крыма граффити, рекламирующими наркотиков. Обычно трафаретная реклама, оставленная на стенах домов, содержит название сайта и название предлагаемых веществ: «соль», «гаш», «кока», «ЛСД». Такие случаи отмечены в Ялте, Симферополе, Евпатории, Феодосии, Севастополе, Красноперекопске, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Что примечательно, только закрасят эту мерзость, так за ночь эти надписи наносят вновь. Мне кажется, они не клиентов на наркотики ищут, а пытаются сделать заявление и бросить обществу вызов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM житель Феодосии.

На вопрос, где в городе можно встретить такие граффити, местные жители отвечают, что они распространены во всём городе, даже в 10 метрах от школы.

Феодосиец Андрей Русскин по просьбе корреспондента ИА REGNUM прогулялся в районе улицы Крымской, на которой живёт: на Чкалова, Гарнаева, Калинина — везде трафареты. Примечательно, что названия сайтов периодически меняются — после каждой блокировки сайта-распространителя Роскомнадзором. Наркограффити появляются ночью, как правило, на заборе возле 13-й школы, у входов в подъезды, у магазинов и офисов, в подворотнях.

«К чести С. Крысина (мэр Феодосии — прим. ИА REGNUM ), после ряда заявлений город был в короткий срок «закрашен», и были задержания распространителей… Но гидра многоголовая — постоянно появляются новые надписи. Теперь стены зданий — леопардового окраса, все в пятнах закрашенной рекламы», — пишет в соцсети житель Феодосии Андрей Сильвер.

«Я вдоль Салгира с собакой гуляю, там этих трафаретов набито штук 150», — пишет в Facebook симферополец Игорь Зосимов.

Симферополец Сергей Шкуренко прогулялся по своему району — улице Сельвинского. Все места, где Сергей встретил наркограффити, он отметил на карте Google (американская компания поддерживает санкции против Крыма и продолжает писать название улиц на картах украинском языке).

«Люди закрашивают и стирают периодически, но надписей все равно очень много», — пояснил Шкуренко. Но больше всего симферопольца беспокоят даже не сами надписи, а то что «потребители продукта» регулярно появляются возле его дома — ищут «закладки», пугают детей.

В Ялте с наркограффити борются общественные активисты. Как уничтожить трафаретные рисунки, они рассказывают на видео. «По всему городу начали появляться таблички с рекламой сайта по продаже ужасных наркотиков, таких как соли, спайсы и ЛСД. Друзья, не проходите мимо таких надписей, затирайте их чем угодно, хоть грязью. Это атака на наше потомство, не дайте ублюдкам устроить геноцид в Крыму», — говорится в подписи к одному из таких видео, размещённых на канале Youtube.

В севастопольских группах в Вконтакте есть несколько фото тех, кого заметили за разрисовыванием стен — это взрослые мужчина и женщина. Севастополь исписан наркограффити как и другие города Крыма. Активисты на севастопольских форумах предлагают «ловить художников и ломать ноги и руки».

В Красноперекопске не так давно на акцию по затирке рекламы наркотиков выходила полиция, а в Евпатории полицейским даже удалось задержать «трафаретчиков». «Задержали двух молодых парней, у которых при себе находился трафарет с рекламной надписью сайта по продаже наркотических средств, баллончики с краской, приспособление для курения синтетического наркотика и белый порошок в пакетике, — говорится в сообщении пресс-службы МВД. — Задержанные, 25-летний ранее судимый симферополец и его 20-летний приятель пояснили, что в течение дня они в Евпатории наносили на фасады зданий и двери подъездов рекламные надписи, за что должны были получить денежное вознаграждение или наркотические средства».

То есть наркоманы так усердно «трафаретят» за дозу — вот и весь секрет новой «гидры» из интернета. Владельцы сайта при этом остаются в тени, исполнители их просто не знают. Да и не страшно исполнителям. Всё, что грозит авторам «художеств», — административный протокол по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ («Пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или новых потенциально опасных психоактивных веществ»), а также по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. В данном конкретном случае добавился протокол по части 1 статьи 6.9. КоАП РФ («Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ»). Евпаторийский городской суд за всё это назначил задержанным штраф и административный арест на пять суток. Следует ли думать, что за пять дней «художников» перевоспитают и наставят на путь истинный?

Чем опасно уличное граффити в принципе, не только наркотическое, в 1982 году объяснили американские социологи Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг: «Если в здании разбито одно стекло, и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна». Под эту гипотезу они разработали целую криминологическую теорию, получившую название «Теория разбитых окон». Она рассматривает мелкие правонарушения (такие, как пачкание надписями стен) не только как индикатор криминогенной обстановки, но и как активный фактор, влияющий на уровень преступности в целом. То есть если разбитые окна менять вовремя, то уровень преступности станет ниже. Или же мусорят меньше там, где чисто.

Уилсон и Келлинг утверждают, что попустительство общества по отношению к мелким правонарушениям (выбрасывание мусора в неположенных местах, вандализм, публичное пьянство, прыжки через турникеты в метро и так далее), непосредственно провоцирует других людей на совершение аналогичных или более серьёзных правонарушений.

«Если другим можно, то почему нельзя мне?», — думают окружающие, когда видят, что совершаемое мелкое правонарушение не пресекается, не ведёт к наказанию. В конце концов, свидетель безнаказанного правонарушения перестаёт считать правила (причём не только те, нарушения которых он наблюдал, но и любые другие) обязательными для себя. При этом условная средняя планка «допустимого нарушения» в обществе постоянно понижается, рано или поздно приводя к увеличению числа уже серьёзных преступлений. И наоборот: активная работа по предотвращению мелких нарушений и наказанию нарушителей даже самых малозначительных правил создает атмосферу нетерпимости к нарушениям в целом, а сама работа по пресечению мелких правонарушений позволяет «попутно» задерживать или существенно ограничивать в возможностях рецидивистов, обычно пренебрегающих правилами поведения в общественных местах.

В 1994 году новый мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани объявил войну мелким правонарушениям, таким как граффити и безбилетники в метро, попрошайничество, драки резиновыми дубинками — это и были «разбитые окна» Нью-Йорка. В итоге, количество преступлений в городе сократилось с 2200 до 1000 в год.

Крым же сейчас идёт в обратном направлении. Вначале появлялась реклама только «соли для ванн», и лишь потребители «продукта» знали, что это такое вообще. Сегодня это — откровенная реклама тяжелых наркотиков. 21 декабря зама мэра Керчи отправили с рабочего места в сопровождении правоохранителей сдавать анализы, а после — уволили за нахождение на работе в состоянии наркотического опьянения. Когда ещё в Крыму чиновников высокого ранга увольняли за наркоманию?

Подробнее об этом: Глава Керчи уволил двух заместителей за взятку и употребление наркотиков

«Проблема с распространением современного наркотика среди молодежи не только актуальна, но с каждым днем приобретает катастрофические масштабы. И, действительно, наркограффити имеют эффект «разбитых окон», — считает социолог, председатель крымской общественной организации «Региональный совет экспертов социального развития Крыма» Татьяна Клименко. — Это объясняется тем, что сама форма информирования о существовании и формах распространения становится публичной, все эти слова и сайты на общем обозрении, повсеместно. И визуализации того, что все об этом знают, что это никак не запрещается, что с этим не проводится борьба — все это делает данную форму в подсознании людей какой-то более легальной, разрешенной, не такой запретной, особенно это актуально для не окрепшей детской и подростковой психики».

Социолог поясняет, что рисунки на стенах видит и полиция, и родители, и учителя. Но громкой борьбы и осуждения нет, скорее безразличие. «Значит, это по умолчанию можно. Мы тут становимся заложниками формирующихся посредством визуализации информационных плоскостей реальности, которые поглощают молодежь. Я считаю, что наркограффити опасный феномен для формирования девиантной прослойки в молодежной среде, именно эти картинки могут стать, конечно, не причиной, но формирующим штрихом в создании нового поведения молодого человека. Это грань дозволенного, неодобряемого, но допустимого обществом поведения».

По мнению Клименко, беда именно в том, что «сакральность» многих границ в поведении подростков создается именно информационным и публичным фактом принятия или не принятия чего-либо обществом и близкими для него людьми. А наркограффити стали явно публично допустим явлением, не порицаемым семьёй, органами власти и силовыми структурами.

«Никто не преследует за нанесение этих картинок по всей строгости закона. Бороться с наркотиками нужно сегодня не только в среде производства, распространения и потребления, но и в новой и ставшей основной для многих молодых людей среде — информационного общества, где рамки размыты и как раз эффект публичной известности часто становится ключевым. И в данном случае, закрасить граффити — не решение, а необходимое действие. Тут как раз необходимо избавляться от эффекта «разбитого окна».

Социолог подчёркивает, что нормализовать ситуацию может не только полное уничтожение явления и его последствий, но и публичное обсуждение процесса, публичное наказание «художников», диалог на эту тему в обществе.

О том, что города Крыма изрисованы рекламой наркотиков, пользователи Facebook периодически пишут в комментариях к записям главы Крыма Сергея Аксёнова, но обращений таких не много.

«Единичные случаи — один-два. У меня нет информации о массовости таких случаев, но давайте разберёмся, — ответил перед стартом новогодних праздников глава Крыма Сергей Аксёнов на вопрос корреспондента ИА REGNUM о массовом нанесении рекламы наркотиков на стены городов полуострова. — Если есть конкретные заявления, то я их отправлю исполнителям, за праздники всё приведут в надлежащий вид».

Сегодня администрации городов так и действуют — затирают и закрашивают наркограффити «по звонку». И это не обязательно должен быть звонок и поручение Сергея Аксёнова, пожаловаться достаточно и местному жителю. Беда в другом — обращений куда меньше, чем «трафаретов». В этом плане крымчане — авторы «Русской весны» — люди достаточно равнодушные. Да и не все читают, что там, на заборе, написано.

Но работы властей «по звонку» и заявлению явно мало. Недозволенное нужно вновь вернуть в рамки недозволенного. За рекламу наркотиков если и не ломать руки, как предлагают севастопольцы, то хотя бы наказывать финансово так, чтобы впредь неповадно было. Новые наркограффити необходимо стирать и замазывать каждый день, как это делали в Нью-Йорке в 1994 году: там власти города создавали оперативные бригады мойщиков и маляров, которые ежедневно отмывали и оттирали город. Если не начать бороться с явлением сейчас, то завтра, по «теории разбитых окон», работы для крымской полиции прибавится, а сотрудников на полуострове ведомству и сейчас не хватает.

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