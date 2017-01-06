Ночь на 6 января была самой холодной во Москве за эту зиму
В ближайшие два дня может быть ещё холоднее
Москва, 6 Января 2017, 10:07 — REGNUM В столице зафиксирована самая холодная ночь с начала зимы 2016/17 годов. Об этом сегодня, 6 января, сообщает Гидрометцентр России.
В ночь на 6 января температура воздуха в Москве опустилась до — 24,7 °С. До этого самой холодной была ночь на 16 декабря 2016 года. Тогда воздух в Москве остыл до — 18,9 °С.
При этом сегодня температура воздуха в Московской области опустилась ещё ниже. В Дмитрове было зафиксировано — 26,8 °С.
В ближайшие два дня мороз может усилится.
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