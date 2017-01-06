Рождественские богослужения пройдут в 19 храмах Астрахани

Астрахань, , 09:16 — REGNUM Завтра, 7 января, православные христиане всего мира отметят светлый праздник Рождества Христова. Торжественные службы в астраханских храмах начнутся уже сегодня, в Сочельник. Они пройдут в 19 храмах областного центра, передает корреспондент ИА REGNUM. А уже в сам праздничный день в церквях отслужат утренние службы. Всего в рождественские праздники будет проведено 61 богослужение.

Сегодня в читальном зале Библиотеки-центра социокультурной реабилитации инвалидов по зрению пройдут рождественские посиделки «Путешествие в Рождество». Здесь гостям расскажут интересные факты о Рождестве, а также познакомят с рождественскими традициями разных стран. Для читателей подготовлены интерактивные игры и праздничная викторина. Завершатся посиделки русским чаепитием с блинами и баранками.

Рождественские народные гулянья пройдут и 7 января на территории Покровского кафедрального собора. Коллективы воскресных школ, молодёжные православные и общественные организации города, детский ансамбль «Девчушки-хохотушки» представят гостям свое творчество. В концерте также примут участие фольклорный центр «Астраханская песня», ансамбль традиционной песни астраханских казаков и других музыкальные и танцевальные коллективы. Смогут собравшиеся поводить хороводы, попить чай с блинами.

На весь период рождественских празднеств к обеспечению правопорядка и безопасности в населённых пунктах области планируется дополнительно привлечь более 400 сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в Астраханской области ночные рождественские богослужения в 68 храмах посетили 11 тыс. человек.