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В Якутии снизилась рождаемость

Общество
В регионе становится меньше женщин фертильного возраста

Якутск, 6 Января 2017, 07:13 — REGNUM  Снижением младенческой смертности и уменьшением количества рождённых детей отличился 2016 год в Якутии. По данным федеральной службы государственной статистики по республике за десять месяцев прошлого года в регионе появилось на свет 12 833 новорожденных, умерло 6 691 человек.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, детей родилось на 872 меньше, так как уменьшается число женщин фертильного возраста.

При этом в регионе снизился уровень младенческой смертности и количество умерших в целом — на 3,5%. Естественный прирост населения составил 7,7 на 1 000 населения.

Как сообщало ИА REGNUM, главным итогом уходящего года глава Минвостокразвития Александр Галушка назвал лучшей за 25 лет демографическую динамику на Дальнем Востоке. По его данным, демографическая убыль в 2016 году сократилась почти в два раза по сравнению с последними двумя годами, а если сравнивать с 2013 годом, — то почти в три.

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Демографическая статистика
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