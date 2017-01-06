«Якутяне ещё скажут своё решительное «нет!» алчным олигархам и чиновникам»

Якутск, , 07:11 — REGNUM Решение выдавать к гектарам по 250 тысяч рублей подъёмных тем, кто будет переезжать в дальневосточные регионы, озвученное главой Минвостокразвития Александром Галушкой, в Якутии сочли несправедливым. Жителям республики, которые получат в пользование большие участки земли, тоже нужна такая поддержка, уверен председатель республиканского общественного движения «СИР» («Земля») Иван Степанов.

«Осознавая несостоятельность затеи, теперь начали предлагать по 250 тысяч рублей переезжающим. Якутян это, видимо, не касается. Мы и так, наверное, хорошо живем, на их взгляд», — написал он в своём блоге.

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Общественник призвал якутян продолжать бороться — не против раздачи гектаров, но за: «За чистую реку Лена, за чистый воздух, за благоприятную окружающую среду, за безопасность, за нравственность, за сохранение традиционных отраслей, за сохранение языка, за сохранение земель общего пользования, за сохранение вечной мерзлоты… Бороться нужно законно, открыто, подключая всех честных, смелых и благородных людей, которые искренне любят родную природу и свой народ».

По мнению общественника, недровые, водные и лесные богатства не дают покоя некоторым предпринимателям и сотрудничающим с ними высокопоставленным чиновникам и депутатам. «Сила и могущество такого сообщества практически не имеют границ. Все они часто говорят, что руководствуются высокими целями и хотят счастья для простого населения. Под благими намерениями скрывается желание разбогатеть любым возможным способом. В последнее время их шаги делаются все более неприкрыто. Я понял, какая сильная система нам противостоит. Это сплав больших денег и большой власти», — считает Иван Степанов.

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Он призвал жителей Якутии объединиться и провести республиканский референдум по внесению в республиканский закон пункта о возможности отзыва депутатов регионального Госсобрания. «Это пока единственная реальная возможность контролировать наших избранников. Защитить нас депутаты не хотят», — полагает председатель «СИР». «Я надеюсь, что, население республики скажет ещё своё решительное «нет!» алчным олигархам и чиновникам, которые хотят уничтожить нашу природу ради огромных прибылей», — также написал Иван Степанов.

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Как сообщало ИА REGNUM, общественное движение «СИР» активно пытается исключить республику из зоны распространения закона о дальневосточном гектаре, и пользуется большой поддержкой якутян. Общественники уверены: необдуманная раздача земель не только неинтересна не испытывающей демографических проблем республике, но и несёт угрозу вечной мерзлоте, на которой расположен регион. Кроме того, земли, которые пригодны для использования, жители Якутии активно используют сами (в основном под пастбища), и большая часть таких участков не оформлена в собственность, либо не поставлена на кадастровый учёт.