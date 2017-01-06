Индейцы обнаружили в Венесуэле 13 выживших после крушения вертолета

Каракас, , 03:47 — REGNUM В Венесуэле в штате Амасонас обнаружен пропавший военный вертолет Ми-17, на борту которого оказались как минимум 13 выживших пассажиров и членов экипажа. Об этом сообщил губернатор региона Либорио Гуарулья в своем микроблоге в Twitter.

Гуарулья написал, что в горах Дуида в 15:30 (22:30 по московскому времени) индейцы екуана нашли военный вертолет. Через пару часов им удалось связаться с властями штата и сообщить о выживших людях.

Как отмечает агентство Sputnik со ссылкой на родственников пассажиров и членов экипажа, власти сообщили им о том, что 13 людям удалось выжить, и сейчас их обследуют в городе Ла-Эсмеральда (штат Амасонас).

Напомним, 30 декабря военный вертолёт Ми-17 исчез с радаров, как потом выяснилось, он потерпел крушение в Венесуэле. 2 января были найдены обломки и тела погибших. СМИ сообщали о 16 погибших, среди которых было 11 военнослужащих и пять гражданских лиц, среди которых был 4-летний ребенок. Однако венесуэльские власти страны не подтверждали информацию о погибших.

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