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Аэропорт Храброво: пассажиры всех задержанных рейсов вылетели домой

Общество
5 января в течение дня Храброво обслужил на прибытие и отправку порядка 70 рейсов

Калининград, 6 Января 2017, 02:37 — REGNUM  Пассажиры всех рейсов, имеющих билеты на 4 и 5 января, к настоящему моменту вылетели из калининградского аэропорта Храброво. Воздушная гавань завершила свою работу и планово закрылась на реконструкцию взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает ТАСС сегодня, 6 января.

Представитель аэропорта подтвердил вылет всех пассажиров по намеченным маршрутам. В течение 5 января в аэропорту было обслужено около восьми тысяч пассажиров, что вдвое больше обычного, сообщила помощник гендиректора аэропорта Наталья Грицун.

Сегодня, в ночь на 6 января, Храброво закрыли в связи с плановыми работами по реконструкции взлетно-посадочной полосы. Ее ремонтируют уже несколько месяцев. Воздушная гавань откроется утром, на 7:30 запланирован первый рейс — в московский Шереметьево.

Напомним, калининградский аэропорт был закрыт 4 января из-за внештатной ситуации: невозможно было использовать взлетно-посадочную полосу, поскольку она была заблокирована выкатившимся за пределы бетонки самолетом «Аэрофлота». Самолет же выкатился, потому что у него подломилась передняя стойка шасси.

В течение суток сотрудники аэропорта пытались эвакуировать самолет. В итоге воздушное судно удалось отбуксировать только ночью 5 января благодаря технике Балтийского флота. По этому инциденту Северо-Западным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

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