В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве журналиста Кокурхоева

1 января 2017 г. в хирургическом отделении Сунженской центральной районной больницы Ингушетии от ножевого ранения в грудь скончался журналист Амерхан Кокурхоев

Магас, , 22:59 — REGNUM 60-летний житель Ингушетии, задержанный по подозрению в совершении убийства известного телеведущего Амерхана Кукорхоева, дал признательные показания. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.

«Задержанный — 60-летний житель станицы Нестеровской Руслан Джамалдинов дал признательные показания в совершении убийства, — сказали в пресс-службе. — Он был склонен к явке с повинной сотрудниками полиции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января 2017 г. в хирургическом отделении Сунженской центральной районной больницы Ингушетии от ножевого ранения в грудь скончался журналист Амерхан Кокурхоев. По предварительной информации, ранение потерпевшему было нанесено в ходе конфликта на бытовой почве.

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