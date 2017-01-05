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В Ингушетии задержан подозреваемый в убийстве журналиста Кокурхоева

Общество
1 января 2017 г. в хирургическом отделении Сунженской центральной районной больницы Ингушетии от ножевого ранения в грудь скончался журналист Амерхан Кокурхоев

Магас, 5 Января 2017, 22:59 — REGNUM  60-летний житель Ингушетии, задержанный по подозрению в совершении убийства известного телеведущего Амерхана Кукорхоева, дал признательные показания. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального МВД.

«Задержанный — 60-летний житель станицы Нестеровской Руслан Джамалдинов дал признательные показания в совершении убийства, — сказали в пресс-службе. — Он был склонен к явке с повинной сотрудниками полиции».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 января 2017 г. в хирургическом отделении Сунженской центральной районной больницы Ингушетии от ножевого ранения в грудь скончался журналист Амерхан Кокурхоев. По предварительной информации, ранение потерпевшему было нанесено в ходе конфликта на бытовой почве.

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