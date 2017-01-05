Власти Германии рассказали о 14 именах террориста

19 декабря 2016 года 24-летний тунисец Анис Амри въехал на грузовике в толпу людей, находившихся на рождественском рынке в Берлине

Берлин, , 21:39 — REGNUM Выходец из Туниса Анис Амри, устроивший атаку на рождественскую ярмарку в столице Германии в декабре 2016 года, пользовался 14 различными именами. Об этом, как передает ВВС, сообщают власти Германии.

«Амри проживал в регионе Северный Рейн-Вестфалия и регистрировался под разными именами, чтобы получать сразу несколько пособий от властей», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2016 года 24-летний тунисец Анис Амри въехал на грузовике в толпу людей, находившихся на рождественском рынке в Берлине. В результате инцидента погибли 12 человек, еще 48 получили различные травмы.

О своей причастности к теракту заявила террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).