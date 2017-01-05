Новый год в Зауралье посвятили великому архимандриту Антонину

Чтобы на примере его жизни показать, как служить родному Отечеству и любить его

Курган, , 20:16 — REGNUM Наступивший 2017 год объявлен в Курганской области годом 200-летия архимандрита Антонина Капустина. Об этом заявил глава региона Алексей Кокорин в интервью журналу «Мое Зауралье».

«Антонин Капустин — выдающийся церковный деятель, учёный, археолог, историк, дипломат, начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме. Его имя имеет большое значение не только для России, но и для всего православного мира. Приятно осознавать, что известный российский священнослужитель — наш земляк, уроженец села Батурино Шадринского уезда. По этой причине было принято решение объявить 2017-й — Годом 200-летия архимандрита Антонина (Капустина). Наша задача — увековечить память великого человека на его родине, в Зауралье. Этот юбилей очень значим для патриотического воспитания в нашем регионе. Нам важно еще раз рассказать молодому поколению о значимости дел этого человека, о наследии нашего земляка, на примере его жизни показать, как служить родному Отечеству и любить его», — пояснил губернатор Зауралья Алексей Кокорин решение курганской общественности.

Кокорин также поделился планами на 2017 год: «Село Батурино, где родился архимандрит Антонин, может стать паломническим центром, сюда будут приезжать православные со всей России. Здесь уже проходят знаковые православные события — в этом году проведен фестиваль «Батуринская святыня», собравший гостей со всего Зауралья. Нам важно отреставрировать Спасо-Преображенский храм, продолжить работы по благоустройству села, создать условия, чтобы этот природный уголок стал интересным для туристов. Чтобы решить все эти задачи, нам нужно объединить усилия органов власти, бизнеса и неравнодушных зауральцев. Кстати, в следующем году здесь планируется заложить сквер имени архимандрита Антонина».

Архимандрит Антонин по праву считается создателем Русской Палестины. В миру Андрей Иванович Капустин родился 12 августа 1817 года в селе Батурино Шадринского уезда Пермской губернии. Родители его тоже священнослужители — Иоанн Леонтьевич Капустин и Мария Григорьевна Варлакова. Они также происходили из семей священников.

Андрей Капустин окончил Далматовское духовное училище. Обучался в Пермской, а затем в Екатеринославской духовной семинарии, в 1839—1843 гг. учился в Киевской духовной академии, по окончании которой удостоен степени магистра богословия (1844), оставлен преподавать немецкий и греческий языки, в октябре 1845 года стал бакалавром академии. 7 ноября 1845 года пострижен в монашество митр Киевским Филаретом (Амфитеатровым) с наречением имени Антонин.

С 1846 года он занимал различные административные должности в Киевской духовной академии, преподавал на кафедрах нравственного богословия (1846), библейской герменевтики и обличительного (сравнительного) богословия (1847). Наряду с этим по поручению академии в 1845—1850 гг. занимался исправлением русского перевода гомилий свт. Иоанна Златоуста, писал статьи и проповеди.

15 мая 1850 года был назначен настоятелем церкви при русском посольстве в Афинах. Одним из важнейших его дел стало восстановление в Афинах находившейся в руинах древней церкви Ликодиму (св. Никодима, нач. XI в.), начатое в декабре 1851 года на деньги русского правительства и завершенное в 1855 году. После восстановления этот храм, освященный во имя Св. Троицы, был передан России и стал русской посольской церковью.

В 1860—1865 гг. архимандрит Антонин являлся настоятелем посольской церкви в Константинополе. Это был период его наиболее плодотворной научной деятельности. В 1862 году им был составлен каталог 624 рукописей библиотеки иерусалимского Святогробского подворья в Константинополе, в котором архимандрит Антонин впервые обратил внимание ученых на уникальный рукописный сборник, содержащий текст Дидахе.

В 1865 году он был назначен временно заведующим делами Русской духовной миссии в Иерусалиме, а 5 июня 1869 года был утвержден в должности ее начальника. Архимандрит Антонин, благодаря тонкому пониманию политической и церковной ситуации на христианском Востоке, прекрасному знанию греческого и ряда восточных языков и дипломатическому таланту, сочетавшемуся с личным обаянием, сумел постепенно улучшить положение Русской миссии, укрепить ее авторитет в Палестине. За время пребывания в должности архимандрит Антонин оказывал массу услуг прибывавшим из России паломникам, а также способствовал приобретению православных святынь в собственность Российской империи.

Помимо выполнения служебных обязанностей отец Антонин занимался археологией и астрономией, нумизматикой, до глубокой старости писал стихи и рисовал. В 1883 году при его участии были произведены раскопки около Храма Гроба Господня, в результате чего были открыты остаток стены древнего Иерусалима с Порогом Судных Врат. На этом месте позднее было построено Александровское подворье с церковью Святого Александра Невского.

Антонин Капустин умер 24 марта (5 апреля) 1894 года в Иерусалиме на 77 году жизни. Согласно завещанию, был погребен в Вознесенской церкви на вершине Елеонской (Масличной) горы.